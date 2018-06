Trove: Erweiterung Geode erhältlich - 4Players.de

Trion Worlds hat eine kostenlose Erweiterung für sein Voxel-MMO Trove veröffentlicht: Geode beinhaltet einen komplett neuen Planeten, der offenbar aus einem riesigen Tunnelnetzwerk besteht. Neben dem neuen Schauplatz stellt man mit Bomber Royale außerdem einen weiteren Spielmodus vor, bei dem man sich so lange mit Bomben bewirft, bis nur noch einer Trovianer unter den bis zu 20 Teilnehmern übrig ist.In der Pressemitteilung heißt es:"Trove – Geode wurde mit einer völlig eigenen Atmosphäre versehen und schlägt ein neues Kapitel im Trove-Universum auf. Erforschung ist hier bedeutender als Kämpfe und so entdecken die Spieler neue, sammelbare Gegenstände und Begleiter – und brechen in eine abenteuerliche Geschichte auf, die sie in Geodes Labyrinth aus Tunneln und Höhlensystemen erleben. Die Spieler erklimmen neue Höhen ihrer Meisterschaft, genießen Belohnungen und sammeln Stile, um ihr Aussehen mit einer umfangreichen Auswahl an Waffen, Kostümen, Hüten, Reittieren, Flügeln und mehr zu individualisieren."Letztes aktuelles Video: Geode Story Trailer