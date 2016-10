Persona 5: Besetzungsliste der (englischen) Sprecherrollen steht fest; Xander Mobus spricht den Protagonisten - 4Players.de

Xander Mobus als Protagonist

Cassandra Morris als Morgana

Max Mittelman als Ryuji Sakamoto

Erika Harlacher als Ann Takamaki

Matt Mercer als Yusuke Kitagawa

Cherami Leigh als Makoto Niijima

Erica Lindbeck als Futaba Sakura

Xanthe Huynh als Haru Okumura

Robbie Daymond als Goro Akechi

Atlus hat die Besetzungsliste der englischen Sprecherrollen für Persona 5 bekanntgegeben. Die englische Synchronisation betreut Yu Namba, der langjährige amerikanische Projektleiter der Persona-Serie. "Wir bei Atlus U.S.A. sind stolz darauf, wieviel Energie wir in den Cast und die Synchronisation unserer Spielen stecken. Persona 5 bleibt dabei natürlich keine Ausnahme", berichtet Yu Namba. "Hierbei handelt es sich um eine komplett neue Besetzung der Charaktere. Wir haben also bei Null angefangen, um ihnen mit unserem brillanten Cast Leben einzuhauchen. Es fiel uns schwer, uns von den Besetzungen früherer Persona-Spiele zu verabschieden, aber wir möchten mit den neuen Schauspielern dem Spiel eine neue Färbung verleihen."Im folgenden Video ist ein kurzer Ausschnitt mit Xander Mobus als "Protagonist" zu sehen. Der Clip wiederum zeigt Xander Mobus in einem Hinter-den-Kulissen-Interview:Die Liste der Hauptcharaktere:Persona 5 wird am 14. Februar 2017 in Amerika und Europa für die PlayStation 4 und PlayStation 3 veröffentlicht (Standard & SteelBook Launch Edition: 69,99 Euro; Premium Edition: 89,99 Euro, PS3-Edition: 49,99 Euro). Das Rollenspiel japanischer Bauart "handelt von den inneren und äußeren Konflikten einer Gruppe Teenager, die ein Doppelleben führen. Sie führen das normale Leben eines Schülers in Tokio - den Unterricht besuchen, Freizeitaktivitäten unternehmen und Nebenjobs ausüben. Aber darüber hinaus erleben sie fantastische Abenteuer, indem sie mit übernatürlichen Kräften in die Herzen der Menschen dringen. Diese Kraft geht von der Persona aus, dem Konzept des 'Selbst' nach Carl Gustav Jung. Die Helden des Spiels erkennen, dass die Gesellschaft die Menschen dazu zwingt, Masken zu tragen, um ihre inneren Verletzlichkeiten zu verstecken. Nur indem sie den Menschen buchstäblich die Masken entreißen und sie mit ihrem inneren Selbst konfrontieren, können die Helden ihre inneren Kräfte wecken und sie dazu nutzen, jenen beizustehen, die ihre Hilfe brauchen. Letztlich verfolgen die Phantomdiebe das Ziel, die alltägliche Welt ihren Vorstellungen anzupassen und die Masken der modernen Gesellschaft zu durchblicken."