Persona 5: Charakter-Vorstellung: Ann Takamai, der moralische Kompass - 4Players.de

Ann Takamai steht in Persona 5 im Mittelpunkt des Klatsches an der Schule und wird dadurch schnell zur Außenseiterin. Das "Mädchen wird täglich von Gerüchten geplagt. Da sich Ann um ihre Freunde sorgt und sie den Unterstellungen in Bezug auf den etwas zu freundlichen Sportlehrer entkommen möchte, schließt sie sich den Phantomdieben an und entdeckt ihre rebellische Seite." Sie wird zum moralischen Kompass der Gruppe werden. Ann wird im folgenden Trailer kurz vorgestellt. Auch ihre englische Synchronstimme Erika Harlacher kommt zu Wort. Das Japan-Rollenspiel erscheint am 14. Februar 2017 für PlayStation 4 und PlayStation 3.