Persona 5: Charakter-Vorstellung: Das katzenartige Wesen Morgana fungiert als Mentor und Bus - 4Players.de

Jedes Team braucht ein Maskottchen und genau diese Aufgabe in Persona 5 übernimmt das anthropomorphe, katzen-artige Wesen namens Morgana. Obwohl dieses Wesen ganz offenkundig ein Kätzchen ist, mag sie es nicht, so genannt zu werden, denn Morgana ist weit mehr als das. Sie ist eine Kreatur aus einer anderen Welt und zugleich ein professioneller Dieb. "Sie dient den desillusionierten Jugendlichen der Phantomdiebe als Mentor. Sie ist das unersetzbare Herz und die Seele des Teams. Außerdem kann sie sich in einen Bus verwandeln." Morgana wird im folgenden Trailer kurz vorgestellt. Auch ihre englische Synchronstimme Cassandra Lee Morris kommt zu Wort. Das Japan-Rollenspiel erscheint am 14. Februar 2017 für PlayStation 4 und PlayStation 3.Letztes aktuelles Video: Cassandra Lee Morris talks about playing Morgana