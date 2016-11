Persona 5: Veröffentlichung auf April verschoben; grundlegende Spielmechaniken im Trailer - 4Players.de

Raskir schrieb am 17.11.2016 um 00:03 Uhr

Yes japanische sprachausgabe. Sehr schön. Auch wenn die englische vom 4er echt überzeugen konnte. Aber die Wahl zu haben ist mir lieber.

Mich kümmert es auch wenig dass es verschoben wurde. Ff15, last guardian, Gravity rush, horizon zero dawn und evtl nioh (kommt drauf an wie gut es wird), werden mich lang genug bei Laune halten. Ach ja, nier nicht zu vergessen. Das sind 5-6 Spiele in den nächsten 5 Monaten. Sollte reichen. Und wenn nicht, south Park kommt ja auch und for honor vllt auch noch davor. Jesus, konnte davon nicht ein bisschen was schon vorher kommen