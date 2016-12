Persona 5: Story-Trailer: Phantomdiebe, Schüler und Schutzmasken - 4Players.de

Im Rahmen der PlayStation Experience 2016 hat Atlus den Story-Trailer zu Persona 5 veröffentlicht. John Hardin von Atlus erklärt : "Jene unter euch, die sich fragen, wer die Phantomdiebe sind - und welches Doppelleben sie tagsüber als Oberschüler führen - können sich nun mit diesem frisch veröffentlichten Story-Trailer kopfüber in ihre Welt der Abenteuer stürzen! Ihr Auftrag? Die Schutzmasken herunterzureißen, die den Menschen durch die Gesellschaft aufgezwungen werden, und der Gesellschaft zu zeigen, wozu diese wirklich dienen ... Mit der Rückkehr der preisgekrönten Reihe von den Heimkonsolen können wir es kaum erwarten, dass ihr euch der Welt als Phantomdiebe annehmt!"Letztes aktuelles Video: Story-Trailer PlayStation Experience 2016Das Japan-Rollenspiel wird am 4. April 2017 für PlayStation 4 und PlayStation 3 (in Nordamerika und Europa) erscheinen. Zuerst war der 14. Februar 2017 angedacht. Die zusätzliche Zeit soll in die Übersetzung und die Qualitätssicherung fließen.Das Spiel "handelt von den inneren und äußeren Konflikten einer Gruppe Highschool-Schüler. Der Protagonist führt ein Doppelleben als Mitglied der Phantomdiebe. Tagsüber leben die Phantomdiebe wie normale Highschool-Schüler in Tokio: Sie besuchen den Unterricht, unternehmen gemeinsame Aktivitäten nach der Schule oder jobben. Aber sie erleben fantastische Abenteuer, indem sie mit übernatürlichen Kräften in die Herzen der Menschen vordringen. Ihre Kraft geht von der Persona aus, dem Konzept des 'Selbst' nach Carl Gustav Jung. Die Helden des Spiels erkennen, dass die Gesellschaft die Menschen dazu zwingt, Masken zu tragen, um ihre inneren Verletztlichkeiten zu verstecken. Nur indem sie den Menschen buchstäblich die Masken entreißen und sie mit ihrem inneren Selbst konfrontieren, können die Helden ihre inneren Kräfte wecken und sie dazu nutzen, jenen beizustehen, die ihre Hilfe brauchen. Letztlich verfolgen die Phantomdiebe das Ziel, die alltägliche Welt ihren Vorstellungen anzupassen und die Masken der modernen Gesellschaft zu durchblicken."Zu den Vorbestellungen schreibt John Hardin: "Ab heute können außerdem die digitalen Vorbestellungen von Persona 5 im PlayStation Network aufgegeben werden. Alle digitalen Vorbestellungen kommen in den Genuss eines digitalen Bonusinhalts, einschließlich des 'Protagonisten Spezial-Design & Avatar Sets', das ein dynamisches Design UND 3 Protagonisten-Avatare enthält. Außerdem enthält es einen herunterladbaren Inhalt: das 'Izanagi & Izanagi Picaro Set', das den Spielern die Möglichkeit bietet, Izanagi aus Persona 4 in die picareske Welt von Persona 5 zu rufen! Es beinhaltet 2 Izanagi-Entwürfe: das Original sowie eine spezielle Picaro-Variante, welche die Ästhetik von Persona 5 widerspiegelt!"