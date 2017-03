Persona 5: Weiterer Trailer soll auf das Japan-Rollenspiel einstimmen - 4Players.de

Atlus und Deep Silver haben einen weiteren Trailer zu Persona 5 veröffentlicht. Mit dem Video möchte der Publisher den Countdown bis zum Release einläuten. Obgleich der Trailer deutsche Untertitel bietet, wird das Spiel ausschließlich auf Japanisch und Englisch sein. Das Japan-Rollenspiel erscheint am 4. April 2017 als Standard & SteelBook Launch Edition für 69,99 Euro für PS4, als 89,99 Euro teure Premium Edition für PlayStation 4 und für PlayStation 3 (49,99 Euro)."Persona 5 handelt von den inneren und äußeren Konflikten einer Gruppe Teenager, die ein Doppelleben führen. Sie führen das normale Leben eines Schülers in Tokio - den Unterricht besuchen, Freizeitaktivitäten unternehmen und Nebenjobs ausüben. Aber darüber hinaus erleben sie fantastische Abenteuer, indem sie mit übernatürlichen Kräften in die Herzen der Menschen dringen. Diese Kraft geht von der Persona aus, dem Konzept des 'Selbst' nach Carl Gustav Jung. Die Helden des Spiels erkennen, dass die Gesellschaft die Menschen dazu zwingt, Masken zu tragen, um ihre inneren Verletzlichkeiten zu verstecken. Nur indem sie den Menschen buchstäblich die Masken entreißen und sie mit ihrem inneren Selbst konfrontieren, können die Helden ihre inneren Kräfte wecken und sie dazu nutzen, jenen beizustehen, die ihre Hilfe brauchen. Letztlich verfolgen die Phantomdiebe das Ziel, die alltägliche Welt ihren Vorstellungen anzupassen und die Masken der modernen Gesellschaft zu durchblicken."Letztes aktuelles Video: Sizzle-Trailer