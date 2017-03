Persona 5: Video: Die Zwillinge Caroline und Justine im Velvet Room - 4Players.de

Atlus hat ein weiteres Video zum Japan-Rollenspiel Persona 5 veröffentlicht. Diesmal werden Caroline und Justine vorgestellt. Unter der Aufsicht der Zwillinge können die Spieler im Velvet Room ihre Personas verändern oder verbessern. "Da der Protagonist selbst ein Gefangener in seinem eigenen Velvet Room ist, muss er sich diese Privilegien und Möglichkeiten jedoch zunächst verdienen. Einfache Funktionen, wie die 'Fusion' oder die Namensgebung, stehen von Beginn an zur Verfügung, während fortgeschrittene Techniken, wie die Netzwerk-Fusion oder das Training der Personas, erst nach und nach freigeschaltet werden. Hier kommen die Zwillinge Caroline und Justine ins Spiel. Sie sind nicht nur Igor's Assistentinnen, sondern vielmehr die Wächter über den Velvet Room, die der Protagonist bei seinem Aufenthalt dort antrifft. Verbringt der Spieler Zeit mit ihnen und erfüllt seine Gefängnisarbeit zufriedenstellen, schaltet er neue Erweiterungen frei. Die Zwillinge sind dabei die beiden Seiten einer Medaille, wobei Caroline die gemeine und Justine die nette Schwester ist." Details zum "Velvet Room" findet ihr hier . Persona 5 erscheint am 4. April 2017 für PS3 und PS4.Letztes aktuelles Video: Confidants Introducing Caroline Justine