Persona 5: Atlus präsentiert den DLC-Fahrplan für das Anime-Rollenspiel - 4Players.de

Izanagi + Izanagi Picaro Set (2,99 Dollar)

Orpheus + Orpheus Picaro Set (2,99 Dollar)

Persona 3 Costume + BGM Special Set (6,99 Dollar)

Persona 4 Costume + BGM Special Set (6,99 Dollar)

Kaguya + Kaguya Picaro Set (2,99 Dollar)

Thanatos + Thanatos Picaro Set (2,99 Dollar)

Persona 1 Costume + BGM Special Set (6,99 Dollar)

Persona 2 Costume + BGM Special Set (6,99 Dollar)

Shin Megami Tensei 4 Costume + BGM Special Set (6,99 Dollar)

Persona 4: Dancing All Night Costume + BGM Special Set (6,99 Dollar)

Persona 5 Swimsuit Set (gratis)

Catherine Costume + BGM Special Set (6,99 Dollar)

Devil Summoner Raidou Kuzunoha Costume + BGM Special Set (6,99 Dollar)

Atlus plant auch im Westen diverse Zusatzinhalte für Persona 5 anzubieten. Nach der Veröffentlichung des Anime-Rollenspiels am 4. April 2017 sollen wöchentlich neue Extras zum Download bereitstehen. Welche das sein und wieviel diese kosten werden, verrät der DLC-Fahrplan (11. April bis 5. Mai), der sich bereits auf der offiziellen Website einsehen lässt Abgesehen von den kostenlosen Badeanzügen für die Heldenriege, werden zusätzliche Persona-Pakete also mit knapp drei Dollar zu Buche schlagen, während man für kombinierte Kostüm-und-Musik-Pakete knapp sieben Dollar berappen muss. Wer alles kauft, kommt so auf 68 Dollar. Ob darüber hinaus noch weitere Inhalte geplant sind, ist nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: Anns Voice Actor Erika Harlacher Lets Play