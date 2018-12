Persona 5: Gerücht: Ankündigung von "P5R" wird vorbereitet - 4Players.de

"Persona 2: Innocent Sin / Eternal Punishment HD console remake

Completely new Persona 6

Persona 5 dance game (sound action)

New Persona fighting game for Persona 5

Persona 3 HD console remake

Persona 1 HD console remake

Persona series board game

Persona series online game

Persona series shooting game

Persona 5 with added scenarios and new elements

Continuation of Persona Q and remake to other platforms

Persona 3 dance game (sound action)"

Die Gerüchte um die Ankündigung einer erweiterten Version von Persona 5 scheinen sich langsam zu konkretisieren, denn Atlus hat die Nameserver der im April 2017 erstmals registrierten Domain P5R.jp auf seine eigenen Server verschoben. Anstatt der "Landing Page" von Onamae (Registrator der Domain) wird nun ein "HTTP 403 Forbidden Error" beim Besuch der Webseite angezeigt. Die Nameserver für die Produktseiten der letzten Atlus-Spiele (Persona Q2: New Shadow Labyrinth, Persona 3: Dancing in Moonlight, Persona 5: Dancing in Starlight und Catherine: Full Body) wurden ebenfalls wenige Tage vor der offiziellen Ankündigung auf die eigenen Atlus-Server überschrieben.Demnach erwarten Persona Central und Gematsu die Präsentation von "P5R" in den kommenden Tagen. Am 30. Dezember wird des Weiteren ein Special zu Persona 5 The Animation ausgestrahlt. In der einstündigen Sendung wird es ebenfalls um das Konzert "Persona Super Live 2019" gehen. Unter Umständen wird das neue Projekt dort ebenso erwähnt. In den letzten Wochen war vermehrt von einer erweiterten und verbesserten Version von Persona 5 die Rede, die u. a. für Nintendo Switch erscheinen soll. Als ein Hinweis wurde die Ankündigung von Joker (Hauptfigur aus Persona 5) für Super Smash Bros. Ultimate gewertet ( wir berichteten ).Im Februar 2017 hatte Atlus eine Umfrage gestartet, in der die Nutzer befragt wurden, an welchen Persona-Spielen sie interessiert wären (Persona 5 erschien in Japan im September 2016). Eine erweiterte Fassung von Persona 5 sowie ein Tanzspiel (Persona 5: Dancing in Starlight) wurden dabei erwähnt - sowie ein Prügelspiel. In der Umfrage wurden folgende Optionen genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart