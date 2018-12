Das Klötzchen-Abenteuerspiel Lego Der Hobbit von TT Games und WB Games wird derzeit kostenlos bei Humble Bundle bzw. im Humble Store angeboten. Einzige Voraussetzung für das Gratis-Spiel: Man muss den Newsletter abonnieren.Die Aktion gilt zum Zeitpunkt unserer News noch für etwa einen Tag und sieben Stunden. Dabei muss man zusätzlich bedenken, dass der Key bis zum 20. Dezember eingelöst werden muss, bevor er verfällt.Zwar bezeichnete Mathias das Spiel in seinem Test als "Mittelerde-Recycling", aber da es dennoch unterhaltsam war konnte es noch eine Wertung von 79% bei uns einheimsen.Letztes aktuelles Video: Lego der Hobbit vs The Lego Movie Videogame