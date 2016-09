No Man's Sky: Shuhei Yoshida von Sony über eine ungünstige PR-Strategie, fehlende Features und Auswirkungen auf die PlayStation-Marke - 4Players.de

-Scythe- schrieb am 16.09.2016 um 19:22 Uhr

"because he sounded like he was promising more features in the game from day one"

Es klang nicht nur so. Er hat tatsächlich mehr versprochen als es ins Spiel geschafft hat. Und ich verwette kein Geld darauf, dass das Spiel dahingehend erweitert wird.

"It wasn't a great PR strategy, because he didn't have a PR person helping him....."

Das Gegenteil ist der Fall. Geschäftstechnisch war die PR ein voller Erfolg und Sony hat einiges an Gewinn gemacht. Wäre das Spiel als das verkauft worden was es ist, wären die Verkaufszahlen erheblich geringer gewesen. Darüber hinaus: Das ihm niemand geholfen hat bezweifle ich etwas. Sony muss als Publisher zumindest eine grobe Idee gehabt haben, was nun aktuell sich im Spiel befindet. Und eine solcher Hype entsteht selten ohne Budget.

Da sich die Kritiken auf Murray und Hello Games konzentrieren und Sony als Publisher weniger Gegenwind abbekommt, kann man sagen, dass Sony hier ziemlich gut dasteht. Hier und da einige Leute die sich beschweren, die aber nach kurzer Zeit wieder Still sind. Geschäftstechnisch sauber gemacht, nur nicht so prickelnd für den Endverbraucher.