No Man's Sky: Hello Games arbeitet weiter an Verbesserungen, um das Spiel "näher an ihre ursprüngliche Vision zu bringen", meint Shawn Layden von Sony - 4Players.de

Bei "Live with YouTube Gaming " (via PC Gamer ) sprach Shawn Layden (‎Präsident der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios) auch über No Man's Sky . Er stellte heraus, dass Sean Murray und das kleine Entwicklerteam (Hello Games) eine unglaubliche Vision hatten, da sie etwas umsetzen wollten, was bisher noch niemand zuvor gewagt hatte. Allerdings meinte Layden, dass das Spiel zum Verkaufsstart vielleicht nicht genau das war, was einige Leute erwartet hatten. Hello Games arbeitet laut ihm weiter an Verbesserungen, "um es näher an ihre ursprüngliche Vision zu bringen".Shawn Layden: "Was wir aus No Man's Sky gelernt haben, ist, dass wir Ehrgeiz und Kreativität nicht ersticken wollen. Wir wollen die Leute nicht in Schubladen stecken, in denen sie dann den Action-Adventure-Pfad, den Kampf-Pfad oder den Shooter-Pfad einschlagen müssen. (...) Und vielleicht wird sich im Laufe der Zeit offenbaren, was es [No Man's Sky] alles sein kann. (...) Niemand scheut sich vor einer riesigen Herausforderung". Jedoch müsse man manchmal erst kleine Schritte gehen.Erst kürzlich sorgte Hello Games für Aufsehen, da die Entwickler allem Anschein nach "gehackt" wurden ( wir berichteten ). Nichtsdestotrotz herrscht seit einigen Wochen Funkstille. Zuletzt wurden vor mehr als zwei Monaten einige Verbesserungen und Updates angekündigt , aber seither hüllen sich die Entwickler in Schweigen.Das Feedback der Spieler über das Weltraum-Abenteuer fällt derweil immer eindeutiger aus. Bei Steam wird No Man's Sky insgesamt als "größtenteils negativ" (30% der 74.667 Nutzerreviews sind positiv) bewertet. Werden nur die letzten 30 Tage betrachtet, fällt die gesammelte Nutzermeinung "äußerst negativ" (8% Prozent der 4.828 Nutzerreviews sind positiv) aus. Laut Steamspy besitzen ungefähr 800.000 Leute das Spiel. Im PlayStation.Store liegt die Bewertung bei drei von fünf Sternen (14660 Bewertungen).Letztes aktuelles Video: Der Video-Guide