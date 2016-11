No Man's Sky: Hello Games bricht Funkstille und kündigt das Update "The Foundation" an - 4Players.de

Nach mehreren Wochen der Funkstille haben sich die Entwickler (Hello Games) zu Wort gemeldet und das Update mit dem bedeutungsschwangeren Titel "The Foundation" (Grundlage) für No Man's Sky angekündigt. Es soll noch in dieser Woche veröffentlicht werden. Der Titel wurde gewählt, weil das Update einerseits das Fundament für den versprochenen Basisbau legen soll und andererseits die Grundlage für "spätere Dinge" sein wird. Konkreter wurden die Entwickler aber nicht.Hello Games meint, dass es nicht das "größte" Update sei, sondern vielmehr "der Start von etwas Größerem". Zu den lebhaften Diskussionen in den vergangenen Wochen schrieben sie nur, dass sie aufmerksam das positive Feedback als auch die negativen Rückmeldungen verfolgen würden, um das Spiel zu verbessern.Letztes aktuelles Video: Der Video-Guide