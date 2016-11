No Man's Sky: Update 1.1 "The Foundation" veröffentlicht: Drei Spielmodi, eigener Außenposten, Frachter und mehr - 4Players.de

Hello Games hat das Update 1.1 "The Foundation" für No Man's Sky veröffentlicht ( Change-Log ). Mit dem Patch werden drei verschiedene Spielmodi eingeführt: Normal, Creative und Survival. Die bisherige Spielerfahrung ist unter dem Punkt "Normal" verfügbar. Eine Partie im Modus "Creative" erlaubt die Erkundung des Universums ohne Einschränkungen und ohne Ressourcen-Begrenzungen. Im Modus "Survival" soll das Überleben in "lebensfeindlichen Umgebungen" in den Vordergrund gerückt werden (höherer Schwierigkeitsgrad). Außerdem können sich die Spieler für einen Heimatplaneten entscheiden und dort eine Basis bzw. einen Außenposten errichten. Man kann auch Personal anheuern, das dort dann arbeitet. Neue Technologien können ebenfalls erforscht werden und mit dem "Farming-System" wird man seine eigenen Pflanzen (je nach Biom) anbauen können. Darüber hinaus werden "Frachter" (Freighters) mit enormen Lagerplatz implementiert. Ansonsten wollen die Entwickler ein neues Quick-Access-Menü, visuelle Verbesserungen und mehr eingebaut haben.