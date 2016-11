No Man's Sky: Ehemalige Sony-Führungskraft verteidigt die Entwickler in einem Wutanfall auf Twitter - 4Players.de

And I think we all know exactly who I’m talking about. He told me about the update plan in 2013 and has stuck to his bargain. — Shahid Kamal Ahmad (@shahidkamal) 27. November 2016

The people who really disappoint me are those who should know better and who just turned their backs. — Shahid Kamal Ahmad (@shahidkamal) 27. November 2016

It’s not like he or his colleagues were on holiday or buying cars and shit. They were *killing* themselves to make something new. — Shahid Kamal Ahmad (@shahidkamal) 27. November 2016

You might not like the tone and colour of what I say. I don’t care. I don’t betray my friends and I don’t run when they’re in difficulty. — Shahid Kamal Ahmad (@shahidkamal) 27. November 2016

Nachdem das Weltraum-Erkundungsspiel No Man's Sky die hohen Erwartungen vieler Spieler nicht erfüllen konnte, sah sich Entwickler Hello Games und dessen Chef Sean Murray einer Menge Umut ausgesetzt. Nachdem die Empörung etwas abgeflaut war und durch die Ankündigung des Updates 1.1 wieder angefacht wurde, stellte sich Sonys Ex-Mitarbeiter Shahid Kamal Ahmad gestern den Kritikern entgegen. Wie Dualshockers.com berichtet, war Ahmad als "Strategic Content Director" bei Sony Computer Entertainment Europe beschäftigt und bekam gestern auf Twitter einen öffentlichen Wutanfall , in dem er sich an harsch argumentierende Kritiker wandte. Das kürzlich angekündigte Update etwa sei schon seit 2013 in Planung. Ahmed dazu:"Leute, die vorschnell Schlussfolgerungen über den Charakter eines meiner Freunde ziehen und ihn ihrem großen Publikum zum Fraß vorwarfen, können mich mal kreuzweise. Und ich denke, wir alle wissen genau, über wen ich rede. Er hat mir schon 2013 von dem Update-Plan erzählt und er hat sich an die Abmachung gehalten. Er wurde von so vielen gekreuzigt, die ihn nicht einmal kennen, er hat mehr Talent, Vision, Antrieb, Entschlossenheit und Courage als der komplette hasserfüllte Mob zusammen. Die Leute, die mich wirklich enttäuscht haben, sind diejenigen, die es eigentlich besser wissen müssten und sich abgewandt haben. Die Wendehälse sind Abschaum. Ich wäre lieber arm und blamiert als ein dreckiges Stück Abschaum, welches einem Freund das Messer in den Rücken rammt, wenn er Unterstützung braucht. Es ist ja nicht so, dass er oder seine Kollegen im Urlaub waren oder Autos und ähnlichen Krempel gekauft haben. Sie haben sich förmlich dabei *zu Tode* gearbeitet, um etwas Neues zu erschaffen. Was ich zu sagen habe, könnte euch nicht gefallen. Aber es ist mir egal. ich betrüge meine Freunde nicht und renne nicht weg, wenn sie in Schwierigkeiten geraten.1. Beteilige dich nicht an Hass-Kampagnen, wenn du nicht Bescheid weißt.2. Betrüge nicht uns Entwickler, nur für dein Publikum.3. *Ich bin* Spartacus."Letztes aktuelles Video: Foundation Update 11