No Man's Sky: Britische Behörde weist Beschwerden über irreführende Werbung ab - 4Players.de

"Wir verstehen es so, dass die Screenshots und Videos in der Anzeige mit der Hilfe von Spielszenen erstellt wurden, und erkennen an, dass die Werbenden versuchen würden, ihr Produkt im besten Licht darstehen zu lassen. Nachdem wir die oben genannten Punkte in Betracht gezogen haben, erwägten wir, dass der gesamte Eindruck der Anzeige konsistent mit dem Spielablauf und den präsentierten Aufnahmen war, sowohl bei denen, die von Hello Games aufgenommen wurden als auch denen von Drittparteien, und dass sie die zu erwartende Spieler-Erfahrung des Spiels nicht übertrieben haben. Wir haben daraus geschlossen, dass die Anzeige die Regeln nicht verletzt hat."



Letztes aktuelles Video: Foundation Update 11



Die britische Werbungs-Regulierungsbehörde Advertising Standards Authority (ASA) hat nach Beschwerden über das Weltraum-Erkundungsspiel No Man's Sky zugunsten von Entwickler Hello Games entschieden. Es treffe nicht zu, dass im Steam-Store "Spielinhalte anders als bechrieben oder dargestellt waren", so das des Urteils auf asa.org.uk . Insgesamt 23 Beschwerden wurden bei der Behörde zum Thema eingereicht. Hier die offizielle Zusammenfassung der Begründung: