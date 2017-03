No Man's Sky: Sean Murray bei der GDC 2017: Anzahl der gleichzeitig aktiven Nutzer am ersten Tag überstieg die Erwartungen bei Weitem; Gründung von Hello Labs - 4Players.de

Bei der Game Developers Conference 2017 sprach Sean Murray, Gründer von Hello Games, auch über No Man's Sky und legte dar, dass sie die Anzahl der Spieler bzw. der Käufer drastisch unterschätzt hätten ( Ars Technica ). Im Vorfeld der Veröffentlichung ihres Weltraumabenteuers betrachteten die Entwickler die Anzahl gleichzeitig aktiver Spieler bei anderen Titeln auf Steam. So hätte Far Cry Primal , laut Murray ein wirklich "großes Spiel", über 14.000 gleichzeitig aktive Nutzer gehabt. Daten zu den Verkäufen via Uplay (PC), PS4 und Xbox One hatten sie jedoch nicht. Er erzählte weiter, dass sie Angst vor der schieren Anzahl der Nutzer gehabt hätten, vor allem in Bezug auf die Serverlast bei so vielen Usern. Anschließend wurde die Schätzung auf 3.000 reduziert - das war der Höchstwert der gleichzeitig aktiven Spieler bei dem Indie-Titel Inside , mit dem sie sich augenscheinlich besser vergleichen konnten. Dennoch warnte Sony die Entwickler bei Hello Games, dass sie ihre Schätzungen für die nötigen Server-Kapazitäten eines potenziellen AAA-Spiels zu niedrig angesetzt hätten. Letztendlich nahmen sie aber mit den 3.000 Nutzern als Maßstab vorlieb. Am Verkaufsstart kam es dann ganz anders. Über 500.000 Leute waren gleichzeitig in No Man's Sky aktiv. 250.000 davon spielten auf PC. Das "Networking-Team", das damals aus nur einer Person bestand, die zudem noch andere Aufgaben hatte, war mit der Situation völlig überfordert, schließlich wurden an einem Tag über eine halbe Milliarde Planeten-Entdeckungen auf die Spiel-Server geladen.Zugleich verriet er, dass ihnen bei der Entwicklung beinahe das Geld ausgegangen war und die meiste Zeit nur neun Leute bei Hello Games gearbeitet hätten. Das letzte Foundation-Update hat laut Murray eine Million Leute erreicht und die Anzahl der Absturzberichte sei drastisch zurückgegangen (Quote: 0,01%). Die meisten Absturzberichte würden von PCs stammen, die nicht die Mindestanforderungen erfüllen würden. Details dazu, wie es mit dem Spiel weitergehen soll, führte er nicht an.Murray möchte in Zukunft weiter mathematische Systeme zur Erstellung von Inhalten entwickeln - sowohl für neue Spiele als auch für No Man's Sky. Bei der Verleihung der GDC Awards 2017 (No Man's Sky erhielt den "Innovation Award") war er hingegen nicht anwesend. Das Spiel setze sich gegen The Witness (Thekla), Inside (Playdead), Firewatch (Campo Santo / Panic) und Pokemon Go (Niantic) durch. Des Weiteren kündigte Sean Murray "Hello Labs" an. Mit diesem Vorhaben sollen Projekte von anderen Entwicklern (finanziell) unterstützt werden, die sich ebenfalls um prozedurale Spielwelt-Erstellung und experimentelles Gamedesign drehen würden. Für dieses Unterfangen hätte Hello Games "ein wenig Geld zur Seite gelegt". Ein Projekt sei bereits in der Mache, heißt es.Letztes aktuelles Video: Foundation Update 11