No Man's Sky: Update "Path Finder" mit einem Fahrzeug zur planetaren Erkundung angekündigt - 4Players.de

Nach längerer Sendepause hat Hello Games das nächste Update "Path Finder" für No Man's Sky angekündigt. Es soll bereits in dieser Woche erscheinen. Mit dem Update soll u. a. ein Fahrzeug zur planetaren Erkundung eingeführt werden - aufbauend auf den Verbesserungen des letzten Updates ("Foundation"). Direkt im Anschluss an das Path-Finder-Update sollen kleinere Patches zur Behebung von Bugs und Co. folgen. Abschließend machten die Entwickler noch klar, dass sie No Man's Sky weiter mit Updates versorgen werden.Letztes aktuelles Video: Foundation Update 11