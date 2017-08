No Man's Sky: Update 1.3 "Atlas Rising" steht an: Story-Verbesserungen und Schnellreise - 4Players.de

Noch in dieser Woche soll das Update 1.3 "Atlas Rising" für No Man's Sky erscheinen. In einer E-Mail schreiben die Entwickler, dass sie mit dem Patch die Hauptgeschichte des Weltraum-Abenteuers verbessern wollen. Außerdem soll eine Schnellreise-Möglichkeit (mit Portalen) eingebaut werden. Hello Games betont, dass das Update kostenlos für alle Besitzer des Hauptspiels zur Verfügung gestellt werden soll. Patch-Notes liegen noch nicht vor.Es ist das dritte "große" Update nach Foundation (drei Spielmodi, eigener Außenposten, Frachter) und Path Finder (Erkundungsfahrzeuge, PS4-Pro-Unterstützung, Grafik-Verbesserungen, Permadeath). No Man's Sky erschien im August 2016 - also vor knapp einem Jahr.Letztes aktuelles Video: 65 Days of Static Studio-Session