No Man's Sky: Update 1.3 ist da: Schnellreise; 30 Stunden mehr Story; erste Form der Multiplayer-Interaktion - 4Players.de

30 Stunden verzweigte Geschichte und umfassendere Hintergrundgeschichte

Prozedural generierte Gildenmissionen

Umfassenderer interstellarer Handel

Sternensysteme unterscheiden sich in Wohlstand, Konflikten und Wirtschaftsleistungen

Überarbeitete Steuerung von Weltraumkampf, Waffen und KI

Portale ermöglichen schnelle Reisen

Umweltveränderung für komplexere Basen

Neue Farming- und Abbau-Interaktionen und mehr Spieltiefe

Erhöhte Biomen-Vielfalt und seltene exotische Biome

Verbesserungen der Entdeckungsmissionen und des Analysevisiers

Verbesserungen der Galaxiekarte und vieler anderer Aspekte der Benutzeroberfläche

Neue Designs für S-Klasse-Schiffe

Schalter für Niedrigflugassistenz und die Möglichkeit, mit dem Schiff abzustürzen

Abgestürzte Frachter zur Bergung auf Planeten

Gemeinsame Erkundung

Für No Man's Sky (PC und PS4) ist das Update 1.3 "Atlas Rises" veröffentlicht worden. Hello Games verspricht eine überarbeitete und umfassendere Hintergrundgeschichte (30 Stunden neue Inhalte laut Entwickler), ein Missionssystem auf Sternenbasen, Portale als Schnellreisemöglichkeit und eine rudimentäre Multiplayer-Version, die gemeinsames Erkunden auf Planeten erlaubt. "Störungen in der Simulation, die durch merkwürdige schwebende Kugeln visualisiert werden, ermöglichen es Spielern, mit bis zu 16 anderen Reisenden visuell zu kommunizieren und gemeinsam das Universum zu erkunden. Bislang sind die Interaktionsmöglichkeiten mit anderen sehr beschränkt, doch dies ist ein wichtiger erster Schritt in die Welt des synchronen Koop-Modus in No Man's Sky", erklärt Sean Murray von Hello Games. Neue Welten, abgestürzte Frachter zur Bergung auf Planeten, Grafik-Updates und Verbesserungen am Handelssystem, der Galaxiekarte, der Benutzeroberfläche und den Weltraumflügen werden außerdem erwähnt.Update 1.3: Atlas Rises ( Change-Log