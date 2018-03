No Man's Sky: Next: Bisher größtes Update und Xbox-One-Version angekündigt - 4Players.de

Hello Games hat mit No Man's Sky Next ein weiteres (kostenloses) Update für PC und PlayStation 4 angekündigt. Es soll das bisher größte Update für das Spiel sein. Konkrete Angaben zu den neuen Inhalten machten die Entwickler aber nicht.Darüber hinaus wird das Spiel noch in diesem Jahr auf Xbox One erscheinen, inklusive aller bisher entwickelten Updates (Foundation, Pathfinder, Atlas Rises) und weiterer "Überraschungen" aus Next, die noch angekündigt werden sollen. 505 Games übernimmt weltweit die Distribution der Disc-Version für Xbox One."Wir haben uns für den Namen No Man's Sky Next entschieden, weil dies ein wichtiger nächster Schritt der Reise für No Man's Sky, für Hello Games und für unsere engagierte Community ist", so Sean Murray, Gründer von Hello Games. "Jedes Update für No Man's Sky war erfolgreicher als das vorherige, das gilt vor allem für unser letztes Update Atlas Rises. Das ermutigt unser Team dazu, noch weiter zu gehen. Diese Reise ist noch lange nicht vorbei und es macht Spaß, wieder an etwas zu arbeiten, von dem wir wissen, dass es die Leute überraschen wird."Letztes aktuelles Video: Atlus Rises Update 13