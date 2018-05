No Man's Sky: Multiplayer-Update erscheint parallel mit der Xbox-One-Version im Juli - 4Players.de

Erkunden Sie das unendliche Universum gemeinsam mit Freunden oder stoßen Sie zufällig auf andere Reisende.

Bei ihrer gemeinsamen Reise können Freunde sich gegenseitig helfen, am Leben zu bleiben oder andere ausplündern, um zu überleben.

Bauen Sie als Team Basen, um Planeten zu kolonisieren und prahlen Sie damit vor anderen Spielern.

Werden Sie Pirat oder Flügelmann in epischen Raumschlachten zwischen Freunden und ihren Widersachern.

Rasen Sie mit Ihren Exocrafts durch seltsames, fremdartiges Terrain, erstellen Sie Rennstrecken und teilen Sie sie online.

Das kostenlose Next-Update zu No Man's Sky wird parallel zur Veröffentlichung der Xbox-One-Fassung des prozedural generierten Weltraumabenteuers erscheinen und einen vollständigen Mehrspielermodus einführen, wie Hello Games und 505 Games, weltweiter Publisher der Xbox-Disc-Fassung, bekannt geben. In Nordamerika wird der Startschuss am 24., in Europa am 26. Juli 2018 fallen. Das Next-Update soll mit folgenden Features aufwarten:Neben Next wird die Xbox-Adaption auch die Updates Foundation, Pathfinder und Atlas Rises enthalten. "Der Multiplayer-Modus verändert das No Man's Sky-Erlebnis komplett, er ist so ambitioniert, unterhaltsam und mitreißend, wie wir es immer haben wollten. Ich bin so glücklich, dass das endlich wahr wird", so Sean Murray, Gründer von Hello Games. "Es ist wirklich aufregend, das Potenzial voll realisieren zu können, das so viele Menschen in No Man's Sky sehen. Das wird unser größtes Update bisher und wir freuen uns, jetzt auch die Xbox-Spieler mit auf die Reise zu nehmen." Hier die Präsentation des Multiplayer-Updates via Inside Xbox: