No Man's Sky: NEXT-Update für PC und PS4 verfügbar; Xbox-One-Version in digitaler Form erhältlich - 4Players.de

༼ つ ◕_◕ ༽つ PS4 now live in all territories ༼ つ ◕_◕ ༽つ — Sean Murray (@NoMansSky) 24. Juli 2018

No Man's Sky NEXT is live on Steamhttps://t.co/1N2dPfKTbQ — Sean Murray (@NoMansSky) 24. Juli 2018

Erkunden Sie das unendliche Universum gemeinsam mit einer kleinen Gruppe aus Freunden oder stoßen Sie online auf zufällige andere Reisende

Helfen Sie Freunden, am Leben zu bleiben oder andere auszuplündern, um zu überleben

Errichten Sie gemeinsam einen Unterschlupf oder komplexe Kolonien oder teilen Sie diese mit Ihrem Team

Kämpfen Sie als Pirat oder Flügelmann in epischen Raumschlachten mit Freunden und Widersachern

Rasen Sie mit Ihren Exocrafts durch seltsames, fremdartiges Terrain, erstellen Sie Rennstrecken und Wege und teilen Sie sie online

Spielen Sie in der Ego- oder Third-Person-Perspektive, ob zu Fuß unterwegs oder im Raumschiff

Staunen Sie über planetare Ringe und verbesserte Weltraumgrafik, die das All noch schöner machen als jemals zuvor

Erkunden Sie eine enorm optimierte planetare Terrain-Generation: Bodentexturen, Wasser und Wolken hauchen der Umgebung Leben ein

Genießen Sie erheblich mehr Details an Schiffen, NSCs und Gebäuden

Bauen Sie überall auf beliebigen Planeten Basen, mit hunderten von neu ins Spiel aufgenommenen Basis-Bauteilen

Errichten Sie größere und bessere Basen als jemals zuvor dank immens erhöhter Basisbau-Komplexität und Maximalgröße

Werden Sie zum Architekten eigener multipler Basen

Bauen und verbessern Sie eine Fregattenflotte und kommandieren Sie diese von der Brücke Ihres Frachters aus

Schicken Sie Ihre Flotte hinaus ins Universum oder setzen Sie sie als Unterstützung bei der Erkundung eines bestimmten Systems ein

Bauen Sie ein wirklich individuelles Flaggschiff mit dem verbesserten Frachter-Basisbau

Laden Sie Ihre Freunde an Bord ein und stellen Sie sich herausfordernden Multiplayer-Missionen über die Galaktische Auftragsstation auf Ihrer Brücke

Das große NEXT-Update für No Man's Sky ist auf PC (Steam) und PlayStation 4 veröffentlicht worden. Mit dem Update auf Version 1.5 werden der Mehrspieler-Modus eingefügt, die Verfolgerkamera (Third-Person-Perspektive) eingebaut, die Grafik verbessert und die Basisbau-Möglichkeiten stark ausgebaut. Das sehr ausführliche Change-Log findet ihr hier . Darüber hinaus ist das Weltraum-Abenteuer mittlerweile auch in digitaler Form für Xbox One erhältlich. Die Box-Version der Xbox-One-Fassung wird am 26. Juli (Donnerstag) in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie am 27. Juli (Freitag) im Rest Europas erscheinen.Neuer Multiplayer-Modus:Umfassende grafische Überarbeitung:Unbegrenzter Basisbau:Kommando über Frachter:Letztes aktuelles Video: Next-Trailer