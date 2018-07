No Man's Sky: NEXT-Update: Multiplayer fehlt bei der PC-Version auf GOG.com und soll nachgeliefert werden - 4Players.de

Der NEXT-Patch für No Man's Sky ist in den vergangenen Stunden auch für die PC-Version, die bei GOG.com angeboten wird, veröffentlicht worden. Die Einzelspieler-Inhalte des Updates sind komplett enthalten, aber der Mehrspieler-Modus, eigentlich das große Feature des NEXT-Updates, soll laut Hello Games erst "im Laufe des Jahres" bei GOG.com nachgeliefert werden. Bei der auf Steam erhältlichen PC-Version war der Multiplayer-Modus hingegen direkt verfügbar. GOG.com bietet aufgrund dieser "nicht behebbaren Situation" ihren Kunden die Möglichkeit einer Sonderrückgabe und Gutschrift an. Dieses erweiterte Rückgaberecht gilt für alle Besitzer von No Man's Sky auf GOG.com , die die Rückerstattung bis diesen Sonntag, 29. Juli um 23:59 Uhr anfragen.Das Statement von GOG.com im Original-Wortlaut: "Wir wissen, dass viele von euch enttäuscht sind, dass es in der neusten Version von No Man's Sky auf GOG.COM nicht die neue Mehrspielerfunktion gibt. Obwohl wir keine komplette Kontrolle über die Aktualisierungen von Spielen und Inhalten haben, möchten wir, dass man bei GOG.COM ohne Risiko und Vorbehalte einkaufen kann. Obwohl Hello Games sich dazu entschieden hat, keine Rückerstattungen aufgrund der fehlenden Inhalte anzubieten, und stattdessen verspricht, die Mehrspielerfunktion später im Jahr zu liefern, verstehen wir, dass nicht jeder warten möchte. Aus diesem Grund bieten wir – zu 100% aus unserer eigenen Tasche – Rückerstattungen für alle Käufer von No Man's Sky auf GOG.COM an. Wenn ein Kauf nicht mehr von unserer 30-Tage-Rückgabegarantie abgedeckt ist, kann man sich an unseren Kundendienst wenden und erhält eine Gutschrift über den vollen Kaufpreis." Zum Support-Formular bei GOG.com Letztes aktuelles Video: Next-Trailer