No Man's Sky: Update "The Abyss" mit Unterwassermissionen, Tauchfahrzeug und Grafikverbesserungen - 4Players.de

Für No Man's Sky auf PC, PlayStation 4 und Xbox One steht das kostenlose Update "The Abyss" zum Download bereit. Das Update erweitert die Wasserumgebungen (fünfmal mehr Vielfalt laut Hello Games), fügt neue tauchfähige Fahrzeuge hinzu, verbessert die Unterwassergrafik und mehr. Es ist das erste größere Inhalts-Update nach dem Next-Update.Letztes aktuelles Video: Update The AbyssWassermissionen und Handlung: "Eine neue Geschichte, die Träume der Tiefe, bringt neue Zusammenhänge in die Tiefen und eine düstere Erzählung in No Man's Sky. Die Spieler sind eingeladen, das Schicksal einer unglückseligen Crew aufzudecken, die nach dem Absturz eines Frachters von der Flut an den Strand gespült wurde, oder Unterwasser-Ruinen zu erkunden, um die Geschichte einer verlorenen Seele zu erfahren, die in den Tiefen unter den Wellen gefangen ist."Tauchfahrzeug: "Man kann die Tiefen des Planeten mit einem neuen Exocraft, der Nautilon erkunden. Das tauchfähige Fahrzeug verleiht der Navigation, dem Kampf und dem Rohstoffabbau eine neue Note - es kann in jedem Ozean auf dem Planeten eingesetzt werden und an Gebäuden unter Wasser andocken. Die Spieler können das Tauchfahrzeug mit installierbarer U-Boot-Technologie verbessern und die Nautilon individualisieren, um sich von anderen Erkundern abzuheben."Tauchfahrzeug-Baumodule: "Es gibt mehr als ein Dutzend neuer Grundbauteile, um kreativere Möglichkeiten unter Wasser freizuschalten. Die Spieler können den neuen Marine-Unterschlupf bauen, um dort kurz Erholung von dem Druck im Ozean zu suchen, und in seinem Schutz in größere Tiefen vorzudringen. Neue Glaskorridore, Aussichtsnischen, und mehrstöckige Tauchfahrzeug-Aussichtskuppeln bieten den Reisenden eine perfekte Sicht auf den Ozean um sie herum. Die Spieler können jetzt mit einem Aquarium das Leben im Wasser in ihre Innenräume holen."Flora und Fauna: "Die Vielfalt und Grafikqualität der Unterwasserbiome wurde stark verbessert. Spieler können jetzt seltene exotische Wasserbiome erleben, während sie neue Tiefen erkunden. Es gibt nicht nur mehr, sondern auch interessantere Unterwasserwesen. Die Ozeane sind bis in tiefste Tiefen von Wasserlebewesen bewohnt, auf dem Grund des Ozeans kann man einzigartigen und furchterregenden Kreaturen begegnen."Versunkene Wracks und alte Schätze: "Bei der Erforschung versunkener Ruinen kann man alte Schätze finden oder in versunkene Gebäude tauchen, um zu finden, was die ehemaligen Bewohner zurückgelassen haben. Man kann die Fracht gigantischer versunkener Frachter entdecken und bergen. Mit dem Terrain-Manipulator kann man Schätze ausgraben, die im nahegelegenen Ozeanboden vergraben sind. Abgestürzte Raumschiffe kann man finden und reparieren, um sie aus ihrem Grab am Meeresgrund wieder in den Himmel zu schicken."