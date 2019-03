No Man's Sky: "Ehrgeiziges" Beyond-Update für Sommer 2019 angekündigt - 4Players.de

Im Sommer 2019 wird das kostenlose Update "Beyond" für No Man's Sky auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das im Vereinigten Königreich ansässige Indie-Team von Hello Games verspricht, dass Beyond das bisher "ehrgeizigste Kapitel" des Weltraumabenteuers werden soll. Konkrete Angaben zu den Inhalten wurden nicht verraten.Es heißt bloß: "Mit seinem brandneuen Social- und Multiplayer-Erlebnis wird dieses Update die Spieler zusammenbringen wie nie zuvor. Das mit Beyond eingeführte Multiplayer-Erlebnis verspricht den Spielern neue Interaktionen und radikale neue Möglichkeiten, das Universum zu entdecken. Es erfordert kein Abo, beinhaltet keine Mikrotransaktionen und ist für alle bestehenden Spieler vollkommen kostenlos."Weitere Neuerungen und Features sollen demnächst vorgestellt werden.Letztes aktuelles Video: Beyond Announcement