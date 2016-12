Starbound: Vault-Update mit antiken Gewölben und Terraforming veröffentlicht - 4Players.de

Chucklefish hat das Vault-Update für Starbound veröffentlicht. Dadurch wird das an Terraria erinnernde 2D-Sandbox-Abenteuer u. a. um antike Gewölbe (Vaults) erweitert, in denen neben alten Technologien auch gefährliche Wächter auf die Spieler warten, wobei sowohl die Dungeons als auch die Bossgegner prozedural generiert werden. Mutige Schatzjäger können dabei sogar Terraformer erbeuten, mit denen man ganze Regionen oder Planeten in komplett andere Biome verwandeln kann. Zudem werden neue Waffen-Upgrades, ein elementbasiertes Schadenssystem sowie weihnachtliche Items versprochen. Das komplette Change-Log von Patch 1.2 kann hier eingesehen werden, während folgendes Video die wichtigsten Neuerungen zusammenfasst:Letztes aktuelles Video: Vault-Update-Trailer