Rocketbirds 2: Evolution: Kampfhahn und Wellensittiche starten diese Woche auf Steam - 4Players.de

Das seit einem knappen Jahr bereits auf PlayStation 4 und Vita erhältliche Rocketbirds 2: Evolution erscheint in wenigen Tagen auch auf Steam: Ab 26. Januar schießt, springt und rätselt Kampfhahn Hardboiled Chicken gegen fiese Pinguine, während Wellensittich-Kommandoeinheiten Geiseln aus Feindgebiet retten. Tatsächlich besteht das Spiel aus zwei Teilen, die unabhängig voneinander gespielt werden können. An der Rettungsaktion nehmen dabei bis zu vier Spieler teil, die entweder on- oder offline zusammenkommen.Letztes aktuelles Video: PC-Starttrailer