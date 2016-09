Pavilion: PC-Version des Puzzle-Adventures erschienen - 4Players.de

Wie Visiontrick Media mitteilt , ist das erste Kapitel von Pavilion am 23. September 2016 via Steam und Humble Store erschienen. Das surreale Puzzle-Adventure ohne herkömmliche Spielerklärungen ist eine Woche nach dem NVIDIA-Shield-Debüt damit auch für PC, Mac sowie Linux erhältlich und schlägt mit 9,99 Euro zu Buche. Die Steam-Fassung soll sogar Tobii EyeX unterstützen, um das Spiel komplett mit den Augen steuern zu können. Umsetzungen für PlayStation 4, PlayStation Vita, iOS und Android sollen in Bälde folgen, weitere Adaptionen voraussichtlich in den nächsten Monaten angekündigt werden, da man den Titel auf so vielen Plattformen wie möglich veröffentlichen wolle. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im aktuellen Trailer:Letztes aktuelles Video: Release-Trailer Chapter 1