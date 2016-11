Silence: Demo der PC-Version veröffentlicht - 4Players.de

Daedalic Entertainment hat eine Demo der PC-Version von Silence via Steam veröffentlicht. Das Adventure, das als Nachfolger von The Whispered World fungiert, wird am 15. November 2016 erscheinen. Unsere Vorschau findet ihr hier "Es herrscht Krieg. Während eines Luftangriffs sucht der 16-jährige Noah mit seiner kleinen Schwester Renie Zuflucht in einem Bunker. Doch dort finden die Geschwister nicht nur Schutz vor dem tödlichen Angriff, sondern auch einen Übergang zur Welt zwischen Leben und Tod: Silence. Als Noah seine Schwester an Silence verliert, ist auch er gezwungen, die ebenso idyllische wie bedrohliche Welt zu betreten um sie zu suchen. Doch auch Silence ist von Krieg und Elend geplagt. Dunkle Kreaturen überfallen die Städte und verwüsten die meisten Gebiete der einst malerischen Zwischenwelt. Nur eine kleine Gruppe von Rebellen hält der wachsenden Bedrohung noch Stand. Nun ist es an den Geschwistern, Silence mit seinen fantastischen Einwohnern vor dem Untergang zu bewahren - und sich selbst vor den lauernden Gefahren zu retten."Letztes aktuelles Video: Gamescom-Trailer 2016