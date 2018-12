Silence: Hinweise auf eine Switch-Umsetzung - 4Players.de

Silence, die malerische Fortsetzung zu The Whispered World, scheint auch für Nintendo Switch umgesetzt zu werden. Beim Media Markt ist nämlich eine Produktseite zur Switch-Version des Adventures inkl. Packshot aufgetaucht. Gemäß der gemachten Angaben soll die von EuroVideo Medien vertriebene Switch-Fassung am 03. April 2019 erscheinen und 39,99 Euro kosten. Offiziell angekündigt wurde Silence für Switch noch nicht.Silence ist Ende 2016 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Unseren Test findet ihr hier : Im mittlerweile nur noch 'Silence' genannten Nachfolger zu The Whispered World fühlt man sich wie in ein räumliches Gemälde versetzt. Im Test überprüfen wir, ob die Rätselreise auch inhaltlich verzaubert, wenn Noahs Schwester Renie nach einem Bombenangriff aus einem Bunker verschwindet und er sich in der Fantasiewelt Silence auf die Suche macht.Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten