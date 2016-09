Alien: Isolation: Könnte offizielle VR-Unterstützung erhalten - 4Players.de

Im Gespräch mit MCV UK (via VG 24/7 ) sprach SEGAs Europa-Chef Jürgen Post auch über das Thema Virtual Reality und SEGAs Bestrebungen Spiele in diesem Bereich herzustellen. Bisher habe man sich diesbezüglich eher ruhig verhalten und lediglich intern herumexperimentiert. Schon bald wolle man aber eine Ankündigung machen und damit beginnen, entsprechende Titel zu veröffentlichen. Dazu könnte z. B. eine offizielle VR-Fassung von Alien: Isolation zählen. Bereits vor drei Jahren hätte man eine entsprechende Demo für Oculus Rift produziert, die extrem furchteinflößend gewesen sei. Diese VR-Erfahrung wieder aufleben zu lassen, wäre für ihn ein Traum, der durchaus wahr werden könnte, so Post vielsagend. Inoffiziell gebe es zwar schon VR-Unterstützung für den packenden Sci-Fi-Thriller (zum Test ), aber die sei laut VG 24/7 doch sehr fehlerbehaftet.Letztes aktuelles Video: Salvage Mode