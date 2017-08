Alien: Isolation: Modder fügt VR-Unterstützung hinzu - 4Players.de

Dem Modder Nibre ist es gelungen, eine VR-Unterstützung für Segas beklemmenden Horror-Schocker Alien: Isolation zu realisieren. Wie Eurogamer.net berichtet, erlaubt es MotherVR dem Spieler, um Ecken zu spähen und sich selbst bei der Bedienung von Terminals umzusehen - Letzteres ist im normalen Spiel nicht möglich.Derzeit wird nur Oculus Rift in Kombination mit Maus und Tastatur oder dem Xbox-Controller unterstützt. Für die Zukunft ist aber auch die Unterstützung von HTC Vive und Bewegungs-Controllern geplant. Derzeit rät Nibre aber dringend dazu, das sich im Sitzen in den VR-Survival-Horror zu begeben, da die Mod kein Roomscale unterstützt oder darauf ausgelegt ist, dass das Spiel im Stehen genutzt wird.Wer MotherVR ausprobieren möchte, wird hier fündig . Der Original-Entwickler Creative Assembly hatte selbst ebenfalls an einer VR-Unterstützung gearbeitet und diese sogar auf Messen präsentiert. Allerdings blieb es bei dieser Tech-Demo und eine offizielle VR-Version wurde vermutlich auch aufgrund der enttäuschenden Verkaufszahlen nicht mehr nachgeliefert.Letztes aktuelles Video: Salvage Mode