Alien: Isolation: FoxNext: Derzeit kein Nachfolger in Entwicklung - 4Players.de

manu! schrieb am 10.01.2019 um 12:01 Uhr

Battle Royal brauche ich nicht,aber ein Alien Destiny nehme ich.Außer exklusiv bei Epic -.-

Und genau des was Kajetan sagt.Die Spackos wollten halt 15 Million verkaufen...gab halt nur glaube 7,5 am Schluss?Jeder will halt jetzt nen Fortnite...Dafuq man

Edit :Holy...wirklich nur 2m?Hmmmmm ....Edith:2015 warens 2m Ok.