Nach mehr als drei Jahren wird Subnautica am 23. Januar 2018 die Early-Access-Phase hinter sich lassen. Das Spiel von Unknown Worlds gilt als Paradebeispiel eines Early-Access-Titels (kostenpflichtiger Vorabzugang), da es regelmäßig mit Upgades/Erweiterungen versorgt und reichlich mit der Community kommuniziert wurde. Laut Steamspy besitzen es derzeit über 1,8 Millionen Spieler auf Steam Die Entwickler arbeiten derzeit an den letzten Features und Bugfixes, heißt es in der Ankündigung des Releasetermins. In zwei Wochen soll des Weiteren der "Launch Livestream" von Subnautica Version 1.0 ausgestrahlt werden.Letztes aktuelles Video: Eye Candy Update