Subnautica: Unterwasser-Survival-Abenteuer auf PS4 und Xbox One gestartet - 4Players.de

v3to schrieb am 05.12.2018 um 09:10 Uhr

Habe es direkt gekauft und ein paar Stunden im Spiel verbracht. So insgesamt scheint es mir gleichwertig zur PC-Version zu sein, wobei es schon technisch ein wenig zurücksteht und ich über Bugs gestolpert bin.

Die Sichtweite ist geringer als auf dem PC, was in einigen Momenten unschön ins Auge fällt. Wenn ein Berg plötzlich zur Seite hin größer wird, wirkt das halt seltsam und auch bei tiefen Abgründen füllen sich schon mal Löcher auf. Allerdings wurde hier wohl auch etwas an den Prioritäten geändert, wann was eingeblendet wird. Auf dem PC habe ich das weit öfter, dass großflächig Grasteppiche aufpoppen. Das passiert auf der PS4 erheblich weniger, dafür wird später Schutt und Trümmerteile eingeblendet. Genau umgekehrt wie beim PC, was mMn sogar angenehmer anzuschauen ist.

Die Texturen sind zum Teil sehr grobmatschig. Das fand ich insgesamt nicht so schwerwiegend, weil die groben Texturen oft mit kleineren Details kombiniert sind und es im Gesamtbild nicht so auffällt. Aber wenn man direkt auf den Boden oder sich Gesteinsformationen nähert, springt das schon ins Auge.

Die Framerate ist ebenfalls nicht stabil. Genauer gesagt, erinnert es mich an den Releasestand von Fallout 4, welches auch die meiste Zeit flüssig lief und zwischendurch mal hakt. Bei Subnautica ist das nicht nur die bekannte Verzögerung, wenn man aus dem Wasser auftaucht, sondern einfach so zwischendrin mal.

Ein paar kleinere Bugs sind mir bei den Tieren aufgefallen. Die vogelartigen Aliens, welche über der Rettungskapsel schwirren, übernachten sozusagen mitten in der Luft. Jeden Morgen so ein kleiner Immersionsstörer.

Und mir ist das Spiel einmal beim Speichern abgestürzt. Das macht mich schon etwas nervös, denn es gibt nur einen Spielstand. Es ist zwar nichts Schlimmes passiert, nur da es kein Autosave gibt, hatte es das Spiel so eine viertel Stunde zurückgeworfen. Wäre schön, wenn man zukünftig manuelle Savegames anlegen könnte.