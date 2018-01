Im Frühjahr 2018 wird Hyrule Warriors: Definitive Edition für Nintendo Switch erscheinen. Die Definitive Edition umfasst sämtliche Karten, Missionen und Charaktere aus Hyrule Warriors für Wii U und Hyrule Warriors Legends für Systeme der 3DS-Familie. Die herunterladbaren Premium-Inhalte sind ebenfalls enthalten. Außerdem sind neue Outfits für Link und Zelda im Stil von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" dabei.Insgesamt gibt es 29 spielbare Charaktere, Full-HD-Grafik (bis zu 1080p) im TV-Modus sowie Zwei-Spieler-Mehrspieler-Action auf einer Konsole, wenn man die Joy-Con-Controller teilt.