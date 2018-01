Hyrule Warriors: Definitive Edition für Switch im Trailer aus Japan

Koei Tecmo Japan zeigt Hyrule Warriors: Definitive Edition (japanischer Titel: Zelda Musou: Hyrule All Stars DX) im folgenden Trailer. Zu Beginn sind gleich die neuen Outfits von Link und Zelda zu sehen, die von The Legend of Zelda: Breath of the Wild inspiriert wurden. Danach folgen allerlei Kampfszenen mit diversen Charakteren, die auch in Hyrule Warriors (Wii U) und Hyrule Warriors Legends (3DS) enthalten waren.Die Definitive Edition umfasst sämtliche Karten, Missionen und Charaktere aus Hyrule Warriors für Wii U und Hyrule Warriors Legends für Systeme der 3DS-Familie. Die herunterladbaren Premium-Inhalte sind ebenfalls dabei. Insgesamt gibt es 29 spielbare Charaktere, Full-HD-Grafik (bis zu 1080p) im TV-Modus sowie Zwei-Spieler-Mehrspieler-Action auf einer Konsole, wenn man die Joy-Con-Controller teilt.In Japan wird Hyrule Warriors: Definitive Edition am 22. März 2018 erscheinen. Ein konkreter Termin für Nordamerika und Europa steht noch nicht fest. Bisher ist bloß vom "Frühjahr 2018" die Rede.Letztes aktuelles Video: Definitive Edition