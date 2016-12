Kingdom Come: Deliverance: Video-Update über den Entwicklungsstatus - 4Players.de

Alandarkworld schrieb am 09.12.2016 um 16:13 Uhr

Sieht doch gut aus :) Was ich den Entwicklern auch hoch anrechne ist, dass sie auch sagen, was *nicht* funktioniert hat. Und wer hat heutzutage bitte noch die Courage, sich bei so einem Video hinzustellen und zuzugeben "Das war meine Schuld"? Find ich echt stark. So muss Kommunikation mit Fans aussehen.