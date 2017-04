Kingdom Come: Deliverance: Entwickler sprechen im Video über die Geschichte und die Besetzung der Filmszenen - 4Players.de

Im aktuellen Video-Update zu Kingdom Come: Deliverance sprechen die Entwickler über ihre vor einem historischen Hintergrund spielende Geschichte und wie sie diese Erzählung durch Filmszenen zum Leben erwecken. In Prag und in London sprachen etwa mehr als 200 Schauspieler für verschiedene Rollen vor - welche schweren Entscheidungen die Spiel- und Filmemacher dabei treffen musste, beschreiben sie im folgenden Video.Letztes aktuelles Video: Video-Update 17 Besetzung und Filmszenen