Die Warhorse Studios zeigen im folgenden Spielszenen-Video (ca. zehn Minuten lang) aus Kingdom Come: Deliverance mehrere unterschiedliche Möglichkeiten eine Quest abzuschließen. In dem besagten Auftrag soll Protagonist Henry für Lord Hanush den Überfall auf das Neuhof-Anwesen untersuchen. Am Hof angekommen, kann man beispielsweise die Überlebenden des Angriffs befragen oder anderweitig nach Hinweisen suchen. Hat man schließlich eine heiße Spur gefunden, geht es in den angrenzenden Wald. Dort kann man auf die direkte Konfrontation mit dem Schwert oder eine Schleich-Vorgehensweise setzen.Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für PC (49,99 Euro), PlayStation 4 (59,99 Euro) und Xbox One (59,99 Euro).Letztes aktuelles Video: The Good the Bad and the Sneaky