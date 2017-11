Da Kingdom Come: Deliverance mithilfe von Crowdfunding realisiert wurde, werden viele Design-Entscheidungen mit der Community diskutiert und abgestimmt. Eines dieser Themen war die Notwendigkeit und die Umsetzung einer Schnellspeicher-Funktion in dem Mittelalter-Rollenspiel. So regten einige Unterstützer an, dass diese Quicksave-Funktion nur in einer Taverne oder einer Kneipe zur Verfügung stehen sollte - allem Anschein nach ein augenzwinkernder Verweis auf das Entstehungsland des Spiels (tschechische Republik). Die Entwickler fanden diesen Vorschlag interessant und modifizierten die Idee, schließlich gibt es in der Spielwelt ja nicht an jeder Ecke eine Kneipe. Wenn man in Kingdom Come: Deliverance die Schnellspeichern-Funktion nutzen möchte, muss man einen "Flachmann" bzw. einen Schnaps dabei haben und beim Schnellspeichern einen Schluck trinken. Ein Schluck ist nicht problematisch, aber man zu viel "speichert", wird der Charakter betrunken."Wir kamen auf die Idee mit dem Schnaps, den ihr jedes Mal, wenn ihr Schnellspeichern möchtet, trinken müsst. Es ist ein Gegenstand in eurer Tasche/Inventar und wenn ihr Speichern wollt, müsst ihr diesen Gegenstand nutzen. Wenn ihr es mit dem Schnellspeichern übertreibt, betrinkt ihr euch und werdet krank. Wir möchten nicht, dass der Schnellspeicher-Knopf vor jeder Kiste, vor jedem Schlossknacken oder was auch immer missbraucht wird", erklärte Tobias Stolz-Zwilling von Warhorse gegenüber VG247 Wann genau diese Trunkenheit im Spiel tatsächlich auftaucht und wie sie sich äußert (zum Beispiel starke Bewegungsunschärfe oder schwammige Steuerung), wurde nicht näher beschrieben. Die normalen und automatischen Speicher-Funktionen bleiben von dieser Flachmann-Mechanik unbeeinflusst. Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für PC (49,99 Euro), PlayStation 4 (59,99 Euro) und Xbox One (59,99 Euro).Letztes aktuelles Video: The Good the Bad and the Sneaky