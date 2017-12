Die Warhorse Studios und Deep Silver gehen im folgenden Hinter-den-Kulissen-Video auf den orchestralen Soundtrack des Mittelalter-Rollenspiels ein. Kingdom Come: Deliverance wird am 13. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen."Musik ist ein wichtiges Element, um die unterschiedlichen Situationen, in denen die Spieler geraten werden, gebührend zu untermalen. Sei es ein Spaziergang durch die schönen Wälder Böhmens oder ein atemberaubender Zweikampf - der perfekt inszenierte Soundtrack lässt Spieler noch tiefer in die Welt, die Geschichte und das Gameplay von Kingdom Come: Deliverance eintauchen", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Bohemian Symphony