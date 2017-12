Die Warhorse Studios haben ein weiteres (ausführliches) Video aus Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht. In der gezeigten Mission sucht Protagonist Henry ein Banditenlager. Abermals werden unterschiedliche Vorgehensweisen präsentiert. So kann man entweder auf die Stealth-Vorgehensweise setzen und die sich bietenden Chancen nutzen - oder man setzt auf die Schärfe der Klinge sowie die Haltbarkeit der Rüstung.Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für PC (49,99 Euro), PlayStation 4 (59,99 Euro) und Xbox One (59,99 Euro). Unsere Vorschau zu dem Mittelalter-Rollenspiel findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Great Haste Makes Great Waste