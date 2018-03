Kingdom Come: Deliverance: Download: Update 1.4 mit über 200 Bugfixes für PC; HD-Texturen & HD-Audio als DLC - 4Players.de

cM0 hat geschrieben: ? Heute 14:36 Dazu kann ich nicht viel sagen, da ich es noch nicht gekauft habe. Dazu kann ich nicht viel sagen, da ich es noch nicht gekauft habe.

Ich versuch mal ohne zu spoilern mehr ins Detail zu gehen:Das Kampfsystem des Spiels funktioniert am besten gegen einzelne Feinde und auf offener Fläche.Was kommt also in der Hauptquest? Richtig, eine unübersichtliche Massenkeile in engen Räumen, wo man nicht mehr weiß was passiert, weil einem ständig irgendwelche Schwerter oder Rüstungsteile durchs Bild clippen.Viele Nebenquests haben mehrere unterschiedliche Arten sie zu lösen, man kann seinen Charakter auf verschiedene Weisen entwickeln und sogar ganz auf Kampf verzichten und es gibt einen Erfolg, wenn man das Spiel schafft ohne jemanden zu töten.Was kommt also als Zwischenboss in der Hauptquest? Richtig, ein unvermeidlicher 1:1 Nahkampf in einem sehr engen Raum... vor dem übrigens obige Gruppenkeile stattfindet und du keine Möglichkeit hast Wunden irgendwie zu heilen.Und dann das Kampfsystem. Das Spiel behauptet, du sollst deine Angriffsrichtungen variieren, den Gegner von einer ungeschützten Seite angreifen und so weiter. Wenn du das in einem Kampf aber machst, blockt der Gegner einfach alles ab und du fragst dich, ob du was falsch machst. Antwort: Nein, denn im Hintergrund wird einfach stupide die Kampffähigkeiten des Gegners mit deinen verglichen. Du hast das Gefühl du machst was falsch, dabei haste im Hintergrund einfach nur den Kampf gegen einen unsichtbaren Würfel verloren.Nehmen wir stattdessen einen Bogen, müssen wir ohne Zielkreuz auskommen. Es reicht nicht aus, dass mal als unfähiger Schütze mit dem Ding eh wackelt wie ein Idiot und der Pfeil nie da ankommt wo man will,...