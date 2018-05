Kingdom Come: Deliverance: Vier Story-Erweiterungen und kostenlose Inhaltsupdates angekündigt - 4Players.de

Die Warhorse Studios haben bekannt gegeben, welche DLCs, Erweiterungen und Updates für Kingdom Come: Deliverance geplant sind. Das Mittelalter-Rollenspiel wird vier (kostenpflichtige) Erweiterungen und drei kostenlose Inhaltsupdates spendiert bekommen. Letztere werden einen Hardcore-Modus, einen Turnier-Modus und Modding-Support hinzufügen.Die vier Story-Erweiterungen sind From the Ashes (Aus der Asche), The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon (Die amourösen Abenteuer des kühnen Sir Hans Capon), Band of Bastards (Bastardbande) und A Woman's Lot (Das Los einer Frau; kostenlos für frühe Crowdfunding-Unterstützer). Die erste Erweiterung soll im Sommer 2018 erscheinen. A Woman's Lot ist für Anfang 2019 vorgesehen.Letztes aktuelles Video: Easter Update 14