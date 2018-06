Kingdom Come: Deliverance: Patch 1.5 bringt Ablassbriefe und hilft bei verlorenen Quest-Gegenständen - 4Players.de

"Henry kann sich nun von seinen Sünden reinwaschen, indem er Ablassbriefe von der Kirche kauft.

Physikalisch simulierte Frauenkleidung hinzugefügt

16 neue Bücher mit Hintergrundwissen

Jedwede vergessenen oder verlorenen Quest-Gegenstände werden nun in der Truhe des Totengräbers aufbewahrt. Der Spieler wird via einer neuen Quest auf sie aufmerksam gemacht."

Mit dem Patch 1.5 für Kingdom Come: Deliverance auf PC, PS4 und Xbox One können Spieler eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, welche Menschen im Mittelalter als Weg offenstand, um ihre Gewissen zu beruhigen und sicherzustellen, dass ihre Seelen gen Himmel emporsteigen können, wenn der Tag dafür gekommen ist. Gegen eine Gebühr an die Kirche kann Henry sich nun nämlich von seinen Sünden reinwaschen. Dies führt dazu, dass Henrys Ruf nun wieder bereinigt ist - allerdings ist eben jene Absolution nicht ganz kostengünstig zu haben.Patch 1.5 Features ( vollständiges Change-Log ):Creative Director Daniel Vávra stellt in seinem folgenden Video-Update einige der Inhalte des Patches vor und blickt auf die ersten drei Monate nach der Veröffentlichung von Kingdom Come: Deliverance zurück.Letztes aktuelles Video: More to ComeMartin Fryvaldsky CEO von Warhorse Studios: "Wir sind alle sehr stolz darauf, wie unser Spiel von der Community angenommen wird und freuen uns über das Feedback, welches wir täglich von unseren Fans erhalten. Mit dem neuesten Patch verbessern wir das Spiel nochmals und sind auf die Reaktion der Nutzer gespannt. Weitere Neuigkeiten bezüglich unseres anstehenden DLCs können nach der E3 erwartet werden! – Inhalte, bei denen wir uns freuen, sie bald mit unseren Fans im Spiel zu teilen."