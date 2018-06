Kingdom Come: Deliverance: Update bringt den Hardcore-Modus; Trailer zur ersten Erweiterung "From the Ashes" - 4Players.de

Deep Silver und Warhorse Studios haben den Hardcore-Modus als kostenlose Erweiterung für alle Spieler von Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht. Der Hardcore-Modus soll das Grundspiel in ein echtes Survival-Rollenspiel umwandeln: keine sichtbaren Anzeigen für Gesundheit oder Ausdauer, keine automatische Speicherfunktion, 'realistischere' Kämpfe und Navigation in der Mittelalter-Welt. Das Change-Log von Patch 1.6 findet ihr hier "Den Lauf der Sonne zu verfolgen und die detaillierte Weltkarte zu studieren, werden unabdingbar sein, um sich erfolgreich durch die anmutenden Landstriche Böhmens zu navigieren. Sind Sie bereit für eine echte Mittelalter-Erfahrung? Der Hardcore Modus führt recht ungewöhnliche Perks ein, darunter Glasknochen, Albträume oder Klaustrophobie, von denen der Spieler wenigstens zwei auswählen muss und die ihn durch das gesamte Spiel begleiten", schreibt der Hersteller. Darüber hinaus ist der folgende Trailer zur ersten Story-Erweiterung 'From the Ashes' verfügbar. 'From the Ashes' soll demnächst erscheinen.Letztes aktuelles Video: From The Ashes Trailer