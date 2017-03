Get Even: Soundtrack von Olivier Derivière wird live von der Spiel-Engine gerendert - 4Players.de

Olivier Derivière ( Remember Me , Assassin's Creed 4: Black Flag - Freedom Cry) wird den Soundtrack für Get Even komponieren. Dabei setzt er auf eine ungewöhnliche Methode, um die Immersion zu verstärken: Der Soundtrack wird live von der Engine des Spiels gerendert, wodurch die musikalische Untermalung von den Geräuschquellen der Spieleumgebung beeinflusst wird. Der Soundtrack soll somit in Echtzeit auf die Handlungen der Spieler reagieren können."Echtzeit-MIDIs, mit Ambisonics aufgenommene Live-Musiker und weitere kleine tontechnische Kniffe verwandeln die Umgebung des Spiels in ein eigenständiges Orchester, das nur darauf wartet, dirigiert zu werden. Jeder einzelne Bestandteil der virtuellen Kulisse fungiert somit als potenzielles Instrument", erklärt Derivière. Seine Komposition kombiniert organische elektronische Musik mit den Klängen eines Live-Orchesters. Der Soundtrack wurde in Zusammenarbeit mit der Brüsseler Philharmonie in den Galaxy Studios in 3D-Audio aufgenommen und abgemischt.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau